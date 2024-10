Frode fiscale, denunciati titolari di tre ditte. Sequestrati 11 veicoli e finanze sui conti correnti (Di martedì 8 ottobre 2024) Civitanova, 8 ottobre 2024 – denunciati i titolari di tre ditte per Frode fiscale e illecito di manodopera. Sequestrati anche 11 veicoli e le disponibilità finanziarie sui conti correnti delle attività. continuano i controlli da parte dei finanzieri della Compagnia di Civitanova. All’attenzione una ditta operante nel settore dei villaggi turistici: le indagini hanno svelato una Frode fiscale e contributiva della ditta per oltre 1,7 milioni di euro, la quale si avvaleva di illecita somministrazione di manodopera fornita da due ulteriori aziende operanti nel territorio maceratese. I militari hanno constatato che la ditta civitanovese utilizzava lavoratori formalmente assunti da due imprese maceratesi e mascherava il pagamento degli stipendi con false prestazioni di servizio, documentate da fatture per operazioni inesistenti per oltre 1,5 milioni di euro. Ilrestodelcarlino.it - Frode fiscale, denunciati titolari di tre ditte. Sequestrati 11 veicoli e finanze sui conti correnti Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Civitanova, 8 ottobre 2024 –di trepere illecito di manodopera.anche 11e le disponibilità finanziarie suidelle attività.nuano i controlli da parte dei finanzieri della Compagnia di Civitanova. All’attenzione una ditta operante nel settore dei villaggi turistici: le indagini hanno svelato unae contributiva della ditta per oltre 1,7 milioni di euro, la quale si avvaleva di illecita somministrazione di manodopera fornita da due ulteriori aziende operanti nel territorio maceratese. I militari hanno constatato che la ditta civitanovese utilizzava lavoratori formalmente assunti da due imprese maceratesi e mascherava il pagamento degli stipendi con false prestazioni di servizio, documentate da fatture per operazioni inesistenti per oltre 1,5 milioni di euro.

