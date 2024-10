Notizie.com - Femminicidi o omicidi di donne? “Non importa. La violenza è la stessa”. Dove si inceppa la giustizia in Italia

(Di martedì 8 ottobre 2024) Letizia e Maria Arcangela sono le ultime due vittime di una lista che non sembra avere fine. Il numero continua a salire: cosa non va in? Si chiamano Letizia e Maria Arcangela e sono le ultime duemorte per mano di un uomo. Nel giro di poche ore l’una dall’altra, i loro nomi si sono aggiunti alla lista deidell’ultimo anno. Maria Arcangela e Letizia, le ultime dueuccise per mano di un uomo (Ansa Foto/Facebook) – notizie.comMaria Arcangela Turturo aveva 60 anni e prima di morire a Gravina di Puglia è riuscita a raccontare alla figlia e alla polizia la storia dei suoi ultimi istanti di vita: “Mi voleva uccidere, mi ha messo le mani alla gola, mi ha chiuso in auto con le fiamme”. La donna è morta per mano del marito, un pregiudicato di 65 anni che ora è accusato dio premeditato.