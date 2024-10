Extra G7 Salute, Ancona per un anno capitale europea per la salute del cervello (Di martedì 8 ottobre 2024) Ancona – Ancona, per un anno, sarà capitale europea per la salute del cervello. L'annuncio è stato dato questa mattina, nel capoluogo marchigiano, nel corso dell'evento “Dare priorità alla salute del cervello: un imperativo globale per la salute pubblica”, organizzato in occasione del calendario Anconatoday.it - Extra G7 Salute, Ancona per un anno capitale europea per la salute del cervello Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024), per un, saràper ladel. L'annuncio è stato dato questa mattina, nel capoluogo marchigiano, nel corso dell'evento “Dare priorità alladel: un imperativo globale per lapubblica”, organizzato in occasione del calendario

G7 SALUTE AD ANCONA : Info - eventi - viabilità. Tutto quello che c'è da sapere - ANCONA - La città di Ancona è pronta ad accogliere ministri e delazioni per il G7 Salute, evento internazionale che andrà in scena dal 9 all'11 ottobre.nel capoluogo dorico. In questo articolo troverete tutti i nostri articoli divisi per argomento tra informazioni, eventi e modifiche alla... (Anconatoday.it)

G7 - Ancona Capitale della salute del cervello - Sin : “Priorità per salute pubblica” - (Adnkronos) – Ancona, per un anno, sarà Capitale europea per la salute del cervello. L'annuncio è stato dato questa mattina, nel capoluogo marchigiano, nel corso dell'evento 'Dare priorità alla salute del cervello: un imperativo globale per la salute pubblica', organizzato in occasione del ... (Periodicodaily.com)

G7 Salute - rivoluzionata la viabilità. Ecco come cambia il trasporto pubblico ad Ancona - L'amministrazione invita tutti i cittadini. ANCONA - In occasione del G7 Salute, che si terrà ad Ancona dal 9 all'11 ottobre, il Comune ha annunciato importanti modifiche al servizio di trasporto pubblico per agevolare la viabilità e ridurre i disagi durante questi giorni di eventi internazionali. (Anconatoday.it)