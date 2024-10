Eni-Nigeria, condannati i pm De Pasquale e Spadaro: hanno nascosto prove (Di martedì 8 ottobre 2024) Il tribunale di Brescia ha condannato i pubblici ministeri di Milano, Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro a 8 mesi di reclusione per rifiuto d’atti d’ufficio per aver nascosto prove favorevoli alle difese dell’Eni nel processo per corruzione internazionale sulla maxi tangente Nigeriana da un miliardo di dollari, finito con l’assoluzione di tutti i vertici Eni imputati. La sentenza è stata è letta nell’aula della prima sezione penale di Brescia dal collegio presieduto dal giudice Roberto Spanò e le colleghe Wilma Pagano e Paola Giordano. Accolta la richiesta dei pm Francesco Milanesi, Donato Greco e il procuratore Francesco Prete. Lapresse.it - Eni-Nigeria, condannati i pm De Pasquale e Spadaro: hanno nascosto prove Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il tribunale di Brescia ha condannato i pubblici ministeri di Milano, Fabio Dee Sergioa 8 mesi di reclusione per rifiuto d’atti d’ufficio per averfavorevoli alle difese dell’Eni nel processo per corruzione internazionale sulla maxi tangentena da un miliardo di dollari, finito con l’assoluzione di tutti i vertici Eni imputati. La sentenza è stata è letta nell’aula della prima sezione penale di Brescia dal collegio presieduto dal giudice Roberto Spanò e le colleghe Wilma Pagano e Paola Giordano. Accolta la richiesta dei pm Francesco Milanesi, Donato Greco e il procuratore Francesco Prete.

