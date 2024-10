Elon Musk: “Inutile uccidere Kamala Harris, è un pupazzo” (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Sarebbe Inutile uccidere Kamala Harris". Firmato, Elon Musk. Il boss di X, schierato apertamente dalla parte di Donald Trump in vista delle elezioni del 5 novembre, si esprime così nei confronti della vicepresidente, candidata democratica per la Casa Bianca. Nelle scorse settimane, Musk ha pubblicato un post evidenziando che nessuno ha provato ad L'articolo Elon Musk: “Inutile uccidere Kamala Harris, è un pupazzo” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Sarebbe". Firmato,. Il boss di X, schierato apertamente dalla parte di Donald Trump in vista delle elezioni del 5 novembre, si esprime così nei confronti della vicepresidente, candidata democratica per la Casa Bianca. Nelle scorse settimane,ha pubblicato un post evidenziando che nessuno ha provato ad L'articolo: “, è un” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Elon Musk a spada tratta per Trump : “Se perde sono f*****o. Dietro a Kamala i clienti di Epstein” - Ma timori a parte, per Musk la sconfitta del tycoon è “improbabile”. “Uno dei motivi per cui Kamala sta ottenendo così tanto sostegno è che, se Trump vincesse – ha spiegato – la lista dei clienti di Epstein diventerebbe pubblica, alcuni di quei miliardari dietro Kamala sono terrorizzati da questo ... (Quotidiano.net)