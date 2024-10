Droga in provincia di Latina, le pesanti condanne per 4 spacciatori. Ecco chi sono (Di martedì 8 ottobre 2024) Si è conclusa con pesanti condanne la vicenda giudiziaria che ha visto quattro persone residenti tra Cori e Cisterna finire sotto processo per spaccio di Droga. L’operazione dei carabinieri avviata a gennaio ha portato alla condanna di tutti gli imputati, che hanno scelto di essere giudicati con rito abbreviato durante l’udienza preliminare svoltasi ieri, lunedì 7 ottobre 2024, di fronte al gup del Tribunale di Latina, Mara Mattioli. condanne severe e multe salate Come riportato dai colleghi di Latina Today, le sentenze emesse dal giudice hanno accolto pienamente le richieste avanzate dal pubblico ministero Antonio Sgarrella. Di seguito le pene inflitte: Carmine Di Noia: condannato a sei anni e mezzo di reclusione e una multa di 30mila euro. Luca Di Noia: condannato a 4 anni e due mesi di reclusione e una multa di 20mila euro. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Si è conclusa conla vicenda giudiziaria che ha visto quattro persone residenti tra Cori e Cisterna finire sotto processo per spaccio di. L’operazione dei carabinieri avviata a gennaio ha portato alla condanna di tutti gli imputati, che hanno scelto di essere giudicati con rito abbreviato durante l’udienza preliminare svoltasi ieri, lunedì 7 ottobre 2024, di fronte al gup del Tribunale di, Mara Mattioli.severe e multe salate Come riportato dai colleghi diToday, le sentenze emesse dal giudice hanno accolto pienamente le richieste avanzate dal pubblico ministero Antonio Sgarrella. Di seguito le pene inflitte: Carmine Di Noia: condannato a sei anni e mezzo di reclusione e una multa di 30mila euro. Luca Di Noia: condannato a 4 anni e due mesi di reclusione e una multa di 20mila euro.

