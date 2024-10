"Dopo il Superbonus, ditte da tutta Italia" (Di martedì 8 ottobre 2024) "Esaurita la sbornia del Superbonus 110, sul nostro territorio stanno arrivando aziende da tante parti d’Italia, perché qui il lavoro c’è di sicuro. Questo provoca un imbarbarimento dei prezzi e anche la presenza di ditte scarsamente qualificate". A parlare è il primo cittadino di Pollenza Mauro Romoli che, alla luce di ciò, ha deciso di intensificare i controlli con la polizia locale nei cantieri post-sisma. I vigili urbani hanno seguito quindi un percorso di formazione per effettuare questo tipo di verifiche. "Durante i servizi sono emerse alcune irregolarità a livello di documentazione, ma sono stati individuati anche lavoratori in nero, permessi di soggiorno scaduti; è stato tutto segnalato subito agli organi di competenza". Il sindaco pollentino fa allora una riflessione più ampia. "Bisogna trovare il modo – dice – di far tornare di moda la fatica. Ilrestodelcarlino.it - "Dopo il Superbonus, ditte da tutta Italia" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024) "Esaurita la sbornia del110, sul nostro territorio stanno arrivando aziende da tante parti d’, perché qui il lavoro c’è di sicuro. Questo provoca un imbarbarimento dei prezzi e anche la presenza discarsamente qualificate". A parlare è il primo cittadino di Pollenza Mauro Romoli che, alla luce di ciò, ha deciso di intensificare i controlli con la polizia locale nei cantieri post-sisma. I vigili urbani hanno seguito quindi un percorso di formazione per effettuare questo tipo di verifiche. "Durante i servizi sono emerse alcune irregolarità a livello di documentazione, ma sono stati individuati anche lavoratori in nero, permessi di soggiorno scaduti; è stato tutto segnalato subito agli organi di competenza". Il sindaco pollentino fa allora una riflessione più ampia. "Bisogna trovare il modo – dice – di far tornare di moda la fatica.

