Djokovic: «Voglio continuare a giocare. Devo vedere che cosa mi permetterà il mio corpo» (Di martedì 8 ottobre 2024) Novak Djokovic ha battuto Flavio Cobolli e ha così ottenuto il pass per gli ottavi di finale dell’Atp di Shanghai, dove troverà Roman Safiullin. Djokovic, che non giocava dagli US Open, per lavorare alla riabilitazione completa del ginocchio dopo l’infortunio, ha parlato in conferenza stampa . «Ho giocato ad un ottimo livello fin dall’inizio. Avevo un piano chiaro da realizzare e sapevo come eseguirlo. Era la prima volta che giocavo contro Cobolli, ma l’ho visto giocare ieri sera. Penso che quella lunga partita contro Wawrinka lo abbia influenzato un po’ fisicamente oggi, non era così acuto o reattivo. Ma sì, penso di essere stato solido da fondo campo, cercando sempre di dettare il gioco. Sono stati due set fantastici e attendo con ansia la partita di domani contro Safiullin, che sta giocando molto bene su una superficie veloce. Ilnapolista.it - Djokovic: «Voglio continuare a giocare. Devo vedere che cosa mi permetterà il mio corpo» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Novakha battuto Flavio Cobolli e ha così ottenuto il pass per gli ottavi di finale dell’Atp di Shanghai, dove troverà Roman Safiullin., che non giocava dagli US Open, per lavorare alla riabilitazione completa del ginocchio dopo l’infortunio, ha parlato in conferenza stampa . «Ho giocato ad un ottimo livello fin dall’inizio. Avevo un piano chiaro da realizzare e sapevo come eseguirlo. Era la prima volta che giocavo contro Cobolli, ma l’ho vistoieri sera. Penso che quella lunga partita contro Wawrinka lo abbia influenzato un po’ fisicamente oggi, non era così acuto o reattivo. Ma sì, penso di essere stato solido da fondo campo, cercando sempre di dettare il gioco. Sono stati due set fantastici e attendo con ansia la partita di domani contro Safiullin, che sta giocando molto bene su una superficie veloce.

