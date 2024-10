Dimore storiche in festa: aprono le porte Casa Moretti, Villa Silvia Carducci e Casa dell'Upupa (Di martedì 8 ottobre 2024) Casa Moretti a Cesenatico, la Biblioteca Musicalia di Villa Silvia Carducci a Cesena, la Casa Studio di Ilario Fioravanti a Roncofreddo e la Fondazione Casa Artusi a Forlimpopoli appartenenti all’Associazione Nazionale Case della Memoria: tutte queste strutture apriranno gratuitamente le porte Cesenatoday.it - Dimore storiche in festa: aprono le porte Casa Moretti, Villa Silvia Carducci e Casa dell'Upupa Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024)a Cesenatico, la Biblioteca Musicalia dia Cesena, laStudio di Ilario Fioravanti a Roncofreddo e la FondazioneArtusi a Forlimpopoli appartenenti all’Associazione Nazionale Casea Memoria: tutte queste strutture apriranno gratuitamente le

Parole e musica : al via la nuova rassegna di visite guidate e concerti a Casa Moretti di Cesenatico - La Casa museo "Marino Moretti" e l’Associazione APS “Il Trabaccolo” danno il via alla prima edizione di "Parole e Musica", una rassegna che unisce cultura e musica per immergersi nella storia e nelle poesie di Marino Moretti, all'interno di uno dei luoghi più affascinanti di Cesenatico... (Cesenatoday.it)

