"Cosa facciamo se vince Donald Trump": Viktor Orban, parole pesantissime davanti all'Europa (Di martedì 8 ottobre 2024) "Se Trump venisse rieletto stapperemo le bottiglie di champagne": a dirlo il premier ungherese, Viktor Orban, durante una conferenza stampa al Parlamento europeo di Strasburgo. Il suo entusiasmo nasce dal fatto che il candidato repubblicano alla Casa Bianca potrebbe davvero, come lui stesso ha annunciato, lavorare per mettere fine alla guerra in Ucraina. "Se Trump dovesse vincere le elezioni, come ha promesso e su questo io lo prenderei molto sul serio - ha spiegato Orban - non aspetterà fino alla cerimonia inaugurale per cominciare ad agire per la pace. Agirà immediatamente. Noi come leader europei non possiamo sprecare tempo". Parlando di Volodymyr Zelensky e di Vladimir Putin, poi, Orban ha sottolineato: "Entrambi i leader in Ucraina e Russia sono fortemente convinti che il tempo sia dalla loro, quindi non vogliono un cessate il fuoco. Liberoquotidiano.it - "Cosa facciamo se vince Donald Trump": Viktor Orban, parole pesantissime davanti all'Europa Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) "Sevenisse rieletto stapperemo le bottiglie di champagne": a dirlo il premier ungherese,, durante una conferenza stampa al Parlamento europeo di Strasburgo. Il suo entusiasmo nasce dal fatto che il candidato repubblicano alla Casa Bianca potrebbe davvero, come lui stesso ha annunciato, lavorare per mettere fine alla guerra in Ucraina. "Sedovessere le elezioni, come ha promesso e su questo io lo prenderei molto sul serio - ha spiegato- non aspetterà fino alla cerimonia inaugurale per cominciare ad agire per la pace. Agirà immediatamente. Noi come leader europei non possiamo sprecare tempo". Parlando di Volodymyr Zelensky e di Vladimir Putin, poi,ha sottolineato: "Entrambi i leader in Ucraina e Russia sono fortemente convinti che il tempo sia dalla loro, quindi non vogliono un cessate il fuoco.

