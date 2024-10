Caso Curto, parla il Cesena: "Condanniamo ogni forma di razzismo, fiduciosi che possa dimostrare la non punibilità" (Di martedì 8 ottobre 2024) E' arrivata come un fulmine a ciel sereno la maxi squalifica a Marco Curto, dieci giornate, poi ridotte a cinque, una decisione quella della Fifa che ha stupito tutti, il difensore del Cesena (è in prestito dal Como) paga presunte offese razziste a un giocatore sud-coreano durante una amichevole Cesenatoday.it - Caso Curto, parla il Cesena: "Condanniamo ogni forma di razzismo, fiduciosi che possa dimostrare la non punibilità" Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) E' arrivata come un fulmine a ciel sereno la maxi squalifica a Marco, dieci giornate, poi ridotte a cinque, una decisione quella della Fifa che ha stupito tutti, il difensore del(è in prestito dal Como) paga presunte offese razziste a un giocatore sud-coreano durante una amichevole

