Carletto e Gli Impossibili sul palco della Suoneria di Settimo in versione "Gangsta" (Di martedì 8 ottobre 2024) Dai quartieri malfamati di New York di Notorious B. I. G. alla costa californiana di Dr. Dre e Snoop Dogg, atterrano sul palco del Combo Club Carletto e gli Impossibili Gangsta, con un repertorio rinnovato e un nuovo look da strada degno dei rapper più famigerati. Cover band tra le più longeve Torinotoday.it - Carletto e Gli Impossibili sul palco della Suoneria di Settimo in versione "Gangsta" Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Dai quartieri malfamati di New York di Notorious B. I. G. alla costa californiana di Dr. Dre e Snoop Dogg, atterrano suldel Combo Clube gli, con un repertorio rinnovato e un nuovo look da strada degno dei rapper più famigerati. Cover band tra le più longeve

Carletto e Gli Impossibili sul palco della Suoneria di Settimo in versione "Gangsta" - Dai quartieri malfamati di New York di Notorious B. I. G. alla costa californiana di Dr. Dre e Snoop Dogg, atterrano sul palco del Combo Club Carletto e gli impossibili GANGSTA, con un repertorio rinnovato e un nuovo look da strada degno dei rapper più famigerati! CARLETTO E GLI IMPOSSIBILI... (Torinotoday.it)