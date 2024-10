“Caos di notte in centro”, i residenti denunciano scorribande, danni (Di martedì 8 ottobre 2024) Lucca, 8 ottobre 2024 – “Ora basta, la misura è colma, le risposte assolutamente insufficienti quando non addirittura pervenute”. Per i residenti di piazza Cittadella, via di Poggio e piazza del Palazzo Dipinto ecco un’altra notte da dimenticare e l’annuncio di nuovi esposti. Quanto successo nel fine settimana appena concluso, con alterchi, danneggiamenti di banchi di ambulanti e persino violenza a danno di un vigilantes hanno convinto i residenti di quella zona che ormai da anni assistono a un progressivo decadimento delle condizioni dell’area del centro storico durante le ore serali e notturni a inoltrare un nuovo esposto. Ne dà notizia l’avvocato Alessio Stefanini a nome di un consistente gruppo di abitanti della zona, ora davvero esasperati. Lanazione.it - “Caos di notte in centro”, i residenti denunciano scorribande, danni Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Lucca, 8 ottobre 2024 – “Ora basta, la misura è colma, le risposte assolutamente insufficienti quando non addirittura pervenute”. Per idi piazza Cittadella, via di Poggio e piazza del Palazzo Dipinto ecco un’altrada dimenticare e l’annuncio di nuovi esposti. Quanto successo nel fine settimana appena concluso, con alterchi, danneggiamenti di banchi di ambulanti e persino violenza a danno di un vigilantes hanno convinto idi quella zona che ormai da anni assistono a un progressivo decadimento delle condizioni dell’area delstorico durante le ore serali e notturni a inoltrare un nuovo esposto. Ne dà notizia l’avvocato Alessio Stefanini a nome di un consistente gruppo di abitanti della zona, ora davvero esasperati.

