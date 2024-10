Lanotiziagiornale.it - Assalto fallito alla corte costituzionale l’opposizione sventa il colpo di mano delle destre

(Di martedì 8 ottobre 2024) Niente da fare, blitz, candidato (quasi bruciato) e la “talpa” ancora in libertà. È il bilancio della brutta giornata di Giorgia Meloni che ieri ha visto miseramente disgregarsi il suo piano “segreto” per portare il suo consigliere giuridico, Francesco Saverio Marini (il padre della riforma del Premierato), sulla poltrona di giudice della. Un piano “segretissimo”, tessuto via chat ma finito sui giornali con esiti disastrosi per Giorgia: nell’ottavo scrutinio del Parlamento in seduta comune, in cui era necessaria la maggioranza dei tre quinti dei componenti, pari a 363 voti, nessuno dei candidati ha raggiunto il quorum: 323 le schede bianche, dieci quelle nulle mentre i voti dispersi sono stati nove.