Ilrestodelcarlino.it - Arquà e lettere anonime a Lodi, la vicenda approda dal giudice

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il casoto in tribunale. Larelativa alleminatorie e al proiettile lasciati alla sede della Lega è stato al centro dell’udienza predibattimentale di ieri davanti alGiovanni Solinas. Imputata per minacce e simulazione di reato è l’ex consigliera comunale prima della Lega e poi del gruppo Misto Rossella. I fatti al centro del processo si sono verificati tra l’aprile e il giugno 2021. "preparati che farai una brutta fine", oppure "Naomo guardati alle spalle perché noi ci siamo", e ancora "sappiamo che hai paura, occhio pure alla tua begnamina che apre": sono alcune delle frasi che sarebbero state vergate nellerecapitate all’allora vicesindaco Nicolae in alcuni casi riguardanti anche la stessa imputata ("sappiamo la paura che avete, sta arrivando la vostra fine con un colpo e basta").