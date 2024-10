A Sava la mostra di Valerio Pichierri “Emozioni su tela” (Di martedì 8 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoSarà inaugurata sabato 12 ottobre alle ore 19:00 presso la sala Amphipolis del Comune di Sava “Emozioni su tela” mostra personale del pittore Valerio Pichierri.La mostra è organizzata dall’Associazione “Amici del Museo dell’Olio” con il Patrocinio del Comune di Sava.Interverranno il sindaco di Sava Gaetano Pichierri, l’onorevole Dario Iaia, la professoressa Annalisa Melle, consigliere delegata alla cultura del comune di Sava e il professor Antonio Cavallo, direttore artistico del polo museale di Sava. Si tratta di opere realizzate dal 2019 al 2024 utilizzando la tecnica dell’‘olio su tela’. Figure del tipo realistico che non vorrebbero limitarsi alla semplice rappresentazione visiva bensì esprimere vari stati d’animo e il legame con i sentimenti che caratterizzano la vita e l’ambiente circostante. Tarantinitime.it - A Sava la mostra di Valerio Pichierri “Emozioni su tela” Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoSarà inaugurata sabato 12 ottobre alle ore 19:00 presso la sala Amphipolis del Comune disupersonale del pittore.Laè organizzata dall’Associazione “Amici del Museo dell’Olio” con il Patrocinio del Comune di.Interverranno il sindaco diGaetano, l’onorevole Dario Iaia, la professoressa Annalisa Melle, consigliere delegata alla cultura del comune die il professor Antonio Cavallo, direttore artistico del polo museale di. Si tratta di opere realizzate dal 2019 al 2024 utilizzando la tecnica dell’‘olio su’. Figure del tipo realistico che non vorrebbero limitarsi alla semplice rappresentazione visiva bensì esprimere vari stati d’animo e il legame con i sentimenti che caratterizzano la vita e l’ambiente circostante.

A Sava la mostra di Valerio Pichierri “Emozioni su tela” - Nel 1977 consegue il diploma di Perito Elettronico presso l’Istituto Tecnico Industriale ‘A. Inizia a esprimersi attraverso il disegno naturalmente, lentamente; in maniera autodidatta matura l’utilizzo del colore che ha applicato fin dall’inizio in modo personale, avventurandosi in un’espressione ... (Tarantinitime.it)

