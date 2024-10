46 donne morte e senza un nome. “Identify me”, la nuova task force per identificarle (Di martedì 8 ottobre 2024) Quarantasei casi irrisolti fra morti misteriose, omicidi e inspiegabili scomparse. Questo il numero dei cadaveri di donne ritrovati dalle forze dell’ordine ai quali non si è riusciti nemmeno a dare un nome. Per questo l’Interpol ha lanciato un appello urgente, chiedendo la collaborazione di ognuno di noi per identificare i corpi. Tutto ha avuto inizio con il successo dell’iniziativa “Identify Me“, lanciata nel maggio 2023. Ora la campagna è stata ampliata per includere nuovi casi, e la inchieste si allargheranno a sei Paesi europei: Francia, Italia e Spagna si sono infatti unite a Belgio, Germania e Paesi Bassi, nella speranza di risolvere questi misteri e di fornire informazioni alle famiglie delle vittime. Thesocialpost.it - 46 donne morte e senza un nome. “Identify me”, la nuova task force per identificarle Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Quarantasei casi irrisolti fra morti misteriose, omicidi e inspiegabili scomparse. Questo il numero dei cadaveri diritrovati dalle forze dell’ordine ai quali non si è riusciti nemmeno a dare un. Per questo l’Interpol ha lanciato un appello urgente, chiedendo la collaborazione di ognuno di noi per identificare i corpi. Tutto ha avuto inizio con il successo dell’iniziativa “Me“, lanciata nel maggio 2023. Ora la campagna è stata ampliata per includere nuovi casi, e la inchieste si allargheranno a sei Paesi europei: Francia, Italia e Spagna si sono infatti unite a Belgio, Germania e Paesi Bassi, nella speranza di risolvere questi misteri e di fornire informazioni alle famiglie delle vittime.

