I migliori italiani della 2ª giornata DI Superlega ALESSANDRO MICHIELETTO. Non era facile la sfida contro Taranto ma lo schiacciatore azzurro rende tutto molto semplice quando è in giornata di grazia. Molto bene in attacco con il 50%, 3 muri e 2 ace per un totale di 17 punti. Unica nota stonata la ricezione con un misero 38% di positività sicuramente migliorabile. PAOLO PORRO. Parte dal palleggiatore il riscatto di Milano dopo la brutta prova di Taranto al debutto. Bene la distribuzione e la precisione in una partita che non era affatto facile contro Civitanova ma che diventa semplice anche per l'ottima prova dell'alzatore meneghino. FRANCESCO D'AMICO. La rimonta che porta il primo successo stagionale a Verona passa anche da mani del libero scaligero che disputa una grande partita chiudendo con il 64% di positività in ricezione e con tante difese decisive. Tommaso Rinaldi.

Oasport.it - Volley, i migliori italiani della seconda giornata di Superlega. Tommaso Rinaldi ancora protagonista, Falaschi mette paura a Perugia

