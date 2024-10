Romadailynews.it - Valerio Aprea apre la Stagione del Teatro India

(Di lunedì 7 ottobre 2024)15 – 27 ottobre 2024il giorno in cui mio padre mi ha insegnato ad andare in bicicletta di Sandro Bonvissuto confoto di Stefano Cioffi Produzionedi Roma –Nazionale in collaborazione con Flautissimo Festival Orari spettacolo: dal 15 al 19 ottobre ore 21.00 domenica ore 18.00 dal 22 al 26 ottobre ore 20.00 lunedì riposo La nuovadelsi inaugura il 15 ottobre con Il giorno in cui mio padre mi ha insegnato ad andare in bicicletta, tratto dal primo racconto di Sandro Bonvissuto, diventato nell’interpretazione diun intenso reading che esplora il rapporto padre-figlio, in scena fino al 27 ottobre. Una biografia dell’infanzia fatta di parole scolpite sul selciato della memoria, per imparare a pedalare sulle strade del mondo. Scritta da Sandro Bonvissuto, autore irregolare, puntuto, ironico.