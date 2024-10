Tvpertutti.it - UeD anticipazioni: Margherita conosce mamma di Mario, Michele deluso

Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Nella registrazione di Uomini e Donne del 7 ottobre 2024 ci sono state svariate discussioni e momenti di confronto. Partendo dal Trono Classico,Longobardi e Alessio Pecorelli si sono trovati al centro di una polemica a causa della corteggiatrice Amal. Successivamente, si è parlato anche di Martina De Ioannon e Francesca Sorrentino. Le due ragazze stanno proseguendo lanza di alcuni corteggiatori, ma non sono mancati momenti di scontro. Al Trono Over, invece, si è parlato diCusitore e di. Quest'ultima ha avuto un ripensamento in merito al cavaliere. Per quanto riguarda Morena, è sembrata alquanto sicura di non voler proseguire lanza con il napoletano. Ci sono state delle novità per aurora tropea e barbara de santi. Gemma Galgani sta proseguendo lanza con l'ultimo cavaliere sceso per corteggiarla.