Uccide giovane, agente quasi linciato (Di lunedì 7 ottobre 2024) 18.23 Un poliziotto a Crotone ha fermato un' auto per controlli.Sarebbe stato aggredito e nella colluttazione ha sparato Uccidendo un giovane. E' stato poi picchiato da diverse persone. Da una prima ricostruzione, la vittima era in auto con il padre.Quando l'agente li ha fermati,sarebbe stato aggredito dai due. A quel punto, il poliziotto avrebbe sparato,colpendo il giovane che poi è morto. L'agente ha rischiato il linciaggio:alcune persone lo hanno preso a calci e pugni, ferendolo gravemente. E' ricoverato in ospedale. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) 18.23 Un poliziotto a Crotone ha fermato un' auto per controlli.Sarebbe stato aggredito e nella colluttazione ha sparatondo un. E' stato poi picchiato da diverse persone. Da una prima ricostruzione, la vittima era in auto con il padre.Quando l'li ha fermati,sarebbe stato aggredito dai due. A quel punto, il poliziotto avrebbe sparato,colpendo ilche poi è morto. L'ha rischiato il linciaggio:alcune persone lo hanno preso a calci e pugni, ferendolo gravemente. E' ricoverato in ospedale.

Un’auto lo tampona lungo l’autostrada A7 nel Pavese : morto giovane motociclista e il suo cane - Una Panda ha tamponato nella notte una moto lungo l'autostrada A7 nel territorio della provincia di Pavia. Il motociclista √® deceduto, cos√¨ come il suo cane che si trovava nel trasportino.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Esce di strada nella notte con l'auto - giovane donna in terapia intensiva - Una fuoriuscita autonoma, per cause ancora in corso di accertamento, è all'origine di un incidente avvenuto nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 ottobre, a Udine. Una donna classe 1991, secondo quanto riferiscono i carabinieri, era alla guida di un'auto in zona Udine sud quando ha perso il... (Udinetoday.it)

Pesaro Basket la favorita a salire di categoria. La novità è il Basket Giovane auto-retrocesso - Chiude il quartetto di società della provincia la Vadese, costretta a rifondare a causa di impegni lavorativi dei giocatori. Ai nastri di partenza ci sarà anche il Montecchio, che ripresenta buona parte del nucleo che ha conquistato la salvezza: Cardellini in cabina di regia, Gaggia nel ruolo di ... (Ilrestodelcarlino.it)