Torna il maltempo in Bergamasca: allarme rosso per martedì (Di lunedì 7 ottobre 2024) La pioggia è già arrivata, ma è dalle 8 di martedì 8 ottobre che gli esperti prevedono quella forte, tanto da spingere la Protezione civile a lanciare l’allerta rossa sulla provincia di Bergamo tra la mattina e il pomeriggio, con piogge che si ipotizza potranno raggiungere i 120 millimetri nell’arco della giornata. In città la pioggia dovrebbe intensificarsi nel corso delle ore pomeridiane, con forti rovesci dalle 18 e temporali verso le 20. I sindaci (come quello di Alzano Camillo Bertocchi, nel post qui sotto) stanno condividendo il bollettino della Protezione civile di Regione Lombardia, che indica dalle 6 di domani allerta rossa per rischio idrogeologico sulle Orobie Bergamasche. Bergamonews.it - Torna il maltempo in Bergamasca: allarme rosso per martedì Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) La pioggia è già arrivata, ma è dalle 8 di8 ottobre che gli esperti prevedono quella forte, tanto da spingere la Protezione civile a lanciare l’allerta rossa sulla provincia di Bergamo tra la mattina e il pomeriggio, con piogge che si ipotizza potranno raggiungere i 120 millimetri nell’arco della giornata. In città la pioggia dovrebbe intensificarsi nel corso delle ore pomeridiane, con forti rovesci dalle 18 e temporali verso le 20. I sindaci (come quello di Alzano Camillo Bertocchi, nel post qui sotto) stanno condividendo il bollettino della Protezione civile di Regione Lombardia, che indica dalle 6 di domani allerta rossa per rischio idrogeologico sulle Orobie Bergamasche.

