Tifoso Como: “A Napoli esperienza che non dimenticherò” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “Un Aperitivo con Giordano” è intervenuto il Tifoso del Como, Matteo Pavanello. Di seguito le sue parole: «Tifo Como da sempre. Sono stato a Napoli insieme a degli amici con cui seguo le partite della squadra da anni, per assistere al match di venerdì sera con la squadra partenopea. Al di là del risultato della partita, Tifoso Como: Abbiamo ricevuto da parte della città e della popolazione napoletana un’accoglienza e un calore incredibile. Purtroppo avevamo solo 24 ore per visitare la città, quindi non avevamo moltissimo tempo. Tutti si sono messi a disposizione con gentilezza e disponibilità per aiutarci. Non avevo pregiudizi verso la città di Napoli, sono sincero. Non ho scritto questo messaggio perché avevo delle aspettative negative sulla città, ci tengo a chiarire. Terzotemponapoli.com - Tifoso Como: “A Napoli esperienza che non dimenticherò” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Oggi su CRC, radio partner della SSC, nel corso della trasmissione “Un Aperitivo con Giordano” è intervenuto ildel, Matteo Pavanello. Di seguito le sue parole: «Tifoda sempre. Sono stato ainsieme a degli amici con cui seguo le partite della squadra da anni, per assistere al match di venerdì sera con la squadra partenopea. Al di là del risultato della partita,: Abbiamo ricevuto da parte della città e della popolazione napoletana un’accoglienza e un calore incredibile. Purtroppo avevamo solo 24 ore per visitare la città, quindi non avevamo moltissimo tempo. Tutti si sono messi a disposizione con gentilezza e disponibilità per aiutarci. Non avevo pregiudizi verso la città di, sono sincero. Non ho scritto questo messaggio perché avevo delle aspettative negative sulla città, ci tengo a chiarire.

Serie A - il Como regalerà una birra a ogni tifoso del Napoli in trasferta nella gara di ritorno - L’atmosfera allo stadio Maradona e la reazione dei due tifosi dopo la partita sono state ineguagliabili” scrive il Como, che ha condiviso numerosi commenti positivi e di complimenti da parte dei tifosi partenopei. The atmosphere at the Maradona stadium and reaction of both fans after the game was ... (Sportface.it)

Bolzanino provoca i palermitani con una bandiera del Napoli e tenta di colpire un tifoso con la cintura : daspato - Prima le parole grosse nei confronti della tifoseria palermitana, poi l’esposizione di una bandiera del Napoli in maniera provocatoria e quindi un tentativo di violenza: è ciò di cui è accusato un 50enne di Merano (in provincia di Bolzano) finito nei guai dopo la partita del campionato di Serie B. (Palermotoday.it)

“Speriamo di tornare” - testimonianza meravigliosa di un tifoso del Como sulla trasferta a Napoli – FOTO - Testimonianza meravigliosa di un tifoso del Como, che era tra i supporters presenti nel settore ospiti dello stadio Diego Armando Maradona. Partita sofferta, ma portata a casa con i tre punti da parte del Napoli di Antonio Conte, che nel pomeriggio di venerdì ha dovuto far fronte al Como. Il ... (Spazionapoli.it)