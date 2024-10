Iltempo.it - Tajani presenta Ius Italiae: "Alleati l'esaminino, pronti a correttivi"

(Di lunedì 7 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Milano, 05 ottobre 2024 "Mi aspetto" che i nostri"la esaminano attentamente, l'abbiamo mandata prima a loro, prima dirla come avevamo detto". Così il segretario nazionale di Forza italia, vicepremier e ministro degli Affari esteri, Antonio, a margine della Giornata dell'Economia, organizzata da Forza Italia a Milano, parla della nuova proposta per ottenere la cittadinanza, chiamata Ius. "Noi siamo seri, vediamo cosa intendono fare loro - ha spiegato - , se gli interessa, non gli interessa, siamo anchea portare dei" ha sottolineato. "Abbiamo lavorato con grande serietà , determinazione, abbiamo mantenuto tutti gli impegni che avevamo detto: prepararla, scriverla seriamente,rla prima aglie poirla al Parlamento" ha concluso. FI Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev