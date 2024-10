Russia, il “mercante di morte” Viktor Bout sarebbe tornato a commerciare armi con gli Houthi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il “mercante di morte” sarebbe tornato in attività. Viktor Bout, il trafficante di armi russo condannato nel 2012 a 25 anni dagli Usa e rilasciato al posto della cestista Brittney Greiner accusata in Russia di traffico di droga, sarebbe nuovamente in affari. Lo ha rivelato il Wall Street Journal secondo cui lo scorso agosto Bout avrebbe mediato la vendita di una partita di kalashnikov da 10 milioni di dollari agli Houthi yemeniti. La consegna sarebbe stata fissata a ottobre e i fucili d’assalto, stando a quanto rivelato dalle fonti al Wsj, potrebbero arrivare al porto di Hodeidah sul Mar Rosso nascosti tra scorte alimentari. A Mosca, Bout, stando al quotidiano, avrebbe partecipato all’incontro con due rappresentanti dei ribelli arrivati ufficialmente per acquistare pesticidi e automobili. Lettera43.it - Russia, il “mercante di morte” Viktor Bout sarebbe tornato a commerciare armi con gli Houthi Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il “diin attività., il trafficante dirusso condannato nel 2012 a 25 anni dagli Usa e rilasciato al posto della cestista Brittney Greiner accusata indi traffico di droga,nuovamente in affari. Lo ha rivelato il Wall Street Journal secondo cui lo scorso agostoavrebbe mediato la vendita di una partita di kalashnikov da 10 milioni di dollari agliyemeniti. La consegnastata fissata a ottobre e i fucili d’assalto, stando a quanto rivelato dalle fonti al Wsj, potrebbero arrivare al porto di Hodeidah sul Mar Rosso nascosti tra scorte alimentari. A Mosca,, stando al quotidiano, avrebbe partecipato all’incontro con due rappresentanti dei ribelli arrivati ufficialmente per acquistare pesticidi e automobili.

