Roberto Vannacci a Pontida: “Le dichiarazioni di Bolsonaro e Viktor Orbán? Pensate piuttosto a Christian Raimo” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roberto Vannacci ha fatto il suo ingresso a Pontida dichiarandosi "non imbarazzato" nel condividere il palco con leader europei ed extraeuropei che hanno affermato "se vedo due gay per strada li picchio", oppure "Pinochet ne ha ammazzati pochi". Fanpage.it - Roberto Vannacci a Pontida: “Le dichiarazioni di Bolsonaro e Viktor Orbán? Pensate piuttosto a Christian Raimo” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)ha fatto il suo ingresso adichiarandosi "non imbarazzato" nel condividere il palco con leader europei ed extraeuropei che hanno affermato "se vedo due gay per strada li picchio", oppure "Pinochet ne ha ammazzati pochi".

Vannacci conquista Pontida e rassicura la Lega : “Sono qua - io credo alla parola data e all’onore” - . berto Vannacci è stato accolto calorosamente dai militanti della Lega presenti a Pontida, che hanno apprezzato le sue parole di fedeltà così come le sue idee in materia di riforma della cittadinanza L'articolo Vannacci conquista Pontida e rassicura la Lega: “Sono qua, io credo alla parola data e ... (Ildifforme.it)

"Non lo escludo - vedremo". Generale Vannacci - le clamorose parole "rubate" a Pontida | Video - Sibillino anche sulle sue mosse future: "Io sono qua, io ci credo nella parola data e nell'onore", puntualizza a chi gli chiede malizioso se la Lega sia una sorta di "taxi" per le sue ambizioni personali. Per l'ex militare, campione di preferenze alle ultime elezioni europee, una ... (Liberoquotidiano.it)

Pontida in fiamme per Vannacci - beffata la sinistra : sul palco Salvini canta “Generale” di De Gregori (video) - L’ungherese, dopo aver rivendicato “zero immigrati nel mio paese, ha chiesto addirittura di occupare Bruxelles e di lasciare lì i migranti”. Orban ha parlato di Salvini come di un eroe, l’eroe dei patrioti europei “per aver difeso i confini”. Molti degli interventi sono stati proprio sul processo ... (Secoloditalia.it)

Cori, selfie e baci: il debutto show del generale Vannacci a Pontida - Il pratone e il retropalco. I sentimenti leghisti per Vannacci variano a seconda di dove lo si osserva all’interno del teatro a cielo aperto di Pontida. Sul «sacro prato» Roberto Vannacci ha fatto let ... (video.corriere.it)

Autonomia, spallata del governatore Fedriga: «Abbiamo dimostrato che possiamo dare di più ai cittadini» - L'ultima dichiarazione di Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia a margine del raduno della Lega a Pontida è stata proprio quella legata al generale Vannacci. In realtà ... (ilgazzettino.it)

A Pontida 400 comaschi: «Lo striscione su Tajani? Parole non condivisibili» - Lega Il raduno che si è tenuto ieri alla presenza del segretario federale Matteo Salvini, ha visto sul palco anche il generale Vannacci e il presidente Orban. Sullo sfondo l’incidete con il leader di ... (laprovinciadicomo.it)