Rigore fatale, la Recanatese resta a zero (Di lunedì 7 ottobre 2024) CITY 3 Recanatese 2 CITY: Matei 6, Delmastro 6,5, Calisto 6, Barberini 6 (40’st Marchi SV), Alari 6,5, Scognamiglio 6, Pellegrini 5,5 (20’st Bonello 6), Gelonese 6,5, Piccioni 7 (32’ st Camilli 6,5), Hernandez 7 (45’st Trasciani SV), Teraschi 6 (45’st Cavacchioli SV). All.: Maurizi 6 Recanatese: Del Bello 6, Mordini 5,5, Alfieri 5,5, Ferrante E. 6, Nunes 6 (14’st Cusumano 5,5), Canonici 5,5 (40’st Guidobaldi SV), Sbaffo 6, Gomez 5,5 (32’st Manfredi 6), Ferrante D. 5,5, Raparo 5,5 (40’st Valleja SV), Bellusci 5,5. All.: Filippi 5,5 Arbitro: Faye di Brescia Reti: 19’pt Nunes (RE), 39’pt Piccioni (RC), 15’st Hernandez (RC), 18’st rig. Sbaffo (RE), 35’st rig. Camilli (RC) Note – Ammoniti Pellegrini, Teraschi (RC), Ferrante E., Alfieri, Sbaffo, Bellusci, Mordini (RE), Rec 1’- 5’ Angoli 6-0. Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) CITY 32 CITY: Matei 6, Delmastro 6,5, Calisto 6, Barberini 6 (40’st Marchi SV), Alari 6,5, Scognamiglio 6, Pellegrini 5,5 (20’st Bonello 6), Gelonese 6,5, Piccioni 7 (32’ st Camilli 6,5), Hernandez 7 (45’st Trasciani SV), Teraschi 6 (45’st Cavacchioli SV). All.: Maurizi 6: Del Bello 6, Mordini 5,5, Alfieri 5,5, Ferrante E. 6, Nunes 6 (14’st Cusumano 5,5), Canonici 5,5 (40’st Guidobaldi SV), Sbaffo 6, Gomez 5,5 (32’st Manfredi 6), Ferrante D. 5,5, Raparo 5,5 (40’st Valleja SV), Bellusci 5,5. All.: Filippi 5,5 Arbitro: Faye di Brescia Reti: 19’pt Nunes (RE), 39’pt Piccioni (RC), 15’st Hernandez (RC), 18’st rig. Sbaffo (RE), 35’st rig. Camilli (RC) Note – Ammoniti Pellegrini, Teraschi (RC), Ferrante E., Alfieri, Sbaffo, Bellusci, Mordini (RE), Rec 1’- 5’ Angoli 6-0.

Rigore fatale, la Recanatese resta a zero

