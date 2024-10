Prende a pugni la compagna in un locale | in manette 43enne di Osio Sopra

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) I Carabinieri della Stazione diSotto, nella notte del 1° ottobre, hanno tratto in arresto in flagranza di reato differita un italianodi, responsabile di aver aggredito e percosso, la sera precedente, la propriaconvivente. La violenta aggressione è avvenuta all’interno di un esercizio pubblico a Dalmine, dove l’uomo l’ha colpita con alcuni, per poi trascinarla a terra. I presenti e il personale dell’esercizio hanno immediatamente allertato il “118”. Arrivato sul posto, il personale medico le ha prestato le prime cure, disponendo poi il trasporto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, mentre il suo aggressore nel frattempo si era dileguato.