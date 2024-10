Premio di laurea "Francesco Mansutti": la cerimonia in ricordo del ragazzo morto a 26 anni (Di lunedì 7 ottobre 2024) A Roma, giovedì scorso, 3 ottobre, la cerimonia del Premio di laurea in ricordo di Francesco Mansutti, il giovane di Latina morto a marzo del 2023, a 26 anni, in un tragico incidente sul lavoro nell'azienda di famiglia. La premiazione è avvenuta nella sede di viale Romania della Luiss Guido Carli Latinatoday.it - Premio di laurea "Francesco Mansutti": la cerimonia in ricordo del ragazzo morto a 26 anni Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) A Roma, giovedì scorso, 3 ottobre, ladeldiindi, il giovane di Latinaa marzo del 2023, a 26, in un tragico incidente sul lavoro nell'azienda di famiglia. La premiazione è avvenuta nella sede di viale Romania della Luiss Guido Carli

Romagna Acque ricorda Andrea Gambi - cerimonia della terza edizione del premio di Laurea Magistrale - Venerdì, 4 ottobre, al Golf Club di San Giovanni in Marignano, si è svolta la cerimonia di premiazione della terza edizione del premio di Laurea Magistrale dedicato ad Andrea Gambi. Organizzata da Romagna Acque-Società delle Fonti spa - in collaborazione con il Comune di Ravenna, l'Ordine degli... (Riminitoday.it)

Università - terza età e invecchiamento attivo : via al Premio “Longevitas” per neolaureati - L’iniziativa intende valorizzare le competenze emergenti in questo ambito, offrendo ai giovani laureati e laureandi opportunità di crescita professionale. Un riconoscimento dedicato ai giovani laureati e laureandi impegnati nell’innovazione per la longevità, l’invecchiamento attivo e il ... (Ildenaro.it)

Il “Premio di Laurea magistrale Fondazione BSGSP” ad Alessandro Torelli e Riccardo Morini - Si è svolta ieri mattina a Modena, presso Palazzo Carandini, alla presenza del Magnifico Rettore Carlo, Adolfo Porro, del Presidente della Fondazione BSGSP Claudio Rangoni Machiavelli, del responsabile Direzione Emilia Adriatica Adelmo Lelli e del Presidente di Banca Aletti Umberto Ambrosoli... (Modenatoday.it)