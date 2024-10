Pioggia e vento forte, torna il maltempo nel Ferrarese: scatta l'allerta (Di lunedì 7 ottobre 2024) torna l’allerta meteo. Per il momento, quella disposta per la giornata di martedì 8 ottobre, è ‘solo’ – si fa per dire – di colore gialla. Quella, di fatto, più debole su una scala che contempla anche l’arancione e il rosso. Ma l’attenzione non deve venir meno, dato che proprio il grado ‘arancio’ Ferraratoday.it - Pioggia e vento forte, torna il maltempo nel Ferrarese: scatta l'allerta Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)l’meteo. Per il momento, quella disposta per la giornata di martedì 8 ottobre, è ‘solo’ – si fa per dire – di colore gialla. Quella, di fatto, più debole su una scala che contempla anche l’arancione e il rosso. Ma l’attenzione non deve venir meno, dato che proprio il grado ‘arancio’

Capuano esagera : «Inter tornata quella di due anni fa. Inzaghi preoccupato!» - Allarme Inter? Capuano mette in guardia DERBY INSPIEGABILE – Giovanni Capuano continua, tornando anche su Inter-Milan: «Contro l’Atalanta e il Manchester City fai un partitone. La parola crisi per l’Inter non deve esistere, è troppo presto, però questa partenza ha messo Inzaghi di fronte a una ... (Inter-news.it)

Stramaccioni : "La vera Inter è quella di Manchester - ora il Milan è tornato. Juventus? Thiago Motta è geniale" - L`ex tecnico, oggi commentatore DAZN, Andrea Stramaccioni ha rilasciato un`intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando della situazione attuale... (Calciomercato.com)

Il più grande horror mai girato torna in sala in 4k - Non aprite quella porta è terribilmente perfetto - Versione che fu addirittura presentata nel maggio del 1975 nientemeno che alla Quinzaine des Realisateurs a Cannes assieme ad Allonsanfan dei Taviani e Il diritto del più forte di Fassbinder. Insomma un pionierismo creativo e produttivo che lascia ancora oggi il segno, come se quei 140mila dollari ... (Ilfattoquotidiano.it)