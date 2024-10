Papilloma virus, comunicazione vaccino 11-25 anni: il Governo impugna la Legge pugliese (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Governo targato Meloni ha impugnato la Legge regionale pugliese che promuove la vaccinazione contro il Papilloma virus e introduce misure di prevenzione per il carcinoma del collo dell'utero: "Rappresenta non solo un attacco alle competenze legislative della Regione Puglia, ma anche una chiara Foggiatoday.it - Papilloma virus, comunicazione vaccino 11-25 anni: il Governo impugna la Legge pugliese Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Iltargato Meloni hato laregionaleche promuove la vaccinazione contro ile introduce misure di prevenzione per il carcinoma del collo dell'utero: "Rappresenta non solo un attacco alle competenze legislative della Regione Puglia, ma anche una chiara

Che isteria (interessata) sul Papilloma virus - Il vaccino, che in Puglia il governatore Michele Emiliano ha reso obbligatorio, è parzialmente efficace soltanto nelle donne adulte. In compenso, l'elenco degli effetti collaterali è spaventoso. Eppure le pressioni commerciali in tutto il mondo sono fortissime.

Papilloma virus - in Puglia il vaccino sarà chiesto a scuola - ma il Garante bacchetta la Regione : "Si vìola la normativa sulla privacy" - Il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso un avvertimento formale alla Regione Puglia in merito alla legge regionale che introduce l'obbligo, per gli studenti di scuole medie, superiori e università, di presentare una certificazione di vaccinazione contro il Papilloma virus

Papilloma virus - vaccino fondamentale : -90% tumori legati a infezione - L'infezione da Papillomavirus umano (Hpv) è, tra quelle sessualmente trasmesse, la più diffusa in entrambi i sessi ed è causa di diverse forme di cancro che interessano genitali, ano, retto bocca e gola.