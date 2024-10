Orbetello, vede il figlio Mario cadere in un pozzo: Gina muore per malore nel giardino di casa (Di lunedì 7 ottobre 2024) Una tragica scoperta è avvenuta nella campagna di Orbetello, dove sono stati ritrovati i corpi di una donna di 96 anni e di suo figlio di 70. I due sono stati trovati nel giardino della loro abitazione a San Donato, in una zona rurale e isolata della provincia di Grosseto. È stato un passante a segnalare il ritrovamento, dopo aver visto la donna stesa a faccia in giù nel vialetto. Preoccupato che avesse avuto un malore, ha subito chiamato i soccorsi.Leggi anche: Difende il nipote durante una lite tra adolescenti: lo zio 25enne ucciso a coltellate Morta di dolore Il corpo dell’uomo, è stato ritrovato all’interno di un pozzo artesiano. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che la tragedia sia avvenuta a causa di un incidente sul lavoro. Thesocialpost.it - Orbetello, vede il figlio Mario cadere in un pozzo: Gina muore per malore nel giardino di casa Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Una tragica scoperta è avvenuta nella campagna di, dove sono stati ritrovati i corpi di una donna di 96 anni e di suodi 70. I due sono stati trovati neldella loro abitazione a San Donato, in una zona rurale e isolata della provincia di Grosseto. È stato un passante a segnalare il ritrovamento, dopo aver visto la donna stesa a faccia in giù nel vialetto. Preoccupato che avesse avuto un, ha subito chiamato i soccorsi.Leggi anche: Difende il nipote durante una lite tra adolescenti: lo zio 25enne ucciso a coltellate Morta di dolore Il corpo dell’uomo, è stato ritrovato all’interno di unartesiano. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che la tragedia sia avvenuta a causa di un incidente sul lavoro.

