Open VAR | Juventus-Cagliari giusti i due rigori assegnati Eccessiva l’espulsione per Conceicao|Serie A

Nel corso della trasmissione 'Var' su DAZN, l'ex arbitro Andrea Gervasoni ha analizzato gli episodi più discussi del turno di Serie A appena concluso, concentrandosi in particolare sulla partita tra. Gervasoni ha offerto il suo parere tecnico sui momenti chiave della gara dal punto di vista arbitrale, iniziando dal calcio di rigore assegnato ai bianconeri. L'episodio in questione riguarda il fallo di mano commesso da Luperto in area di rigore, a seguito di un colpo di testa di Koopmeiners. L'arbitro, dopo aver rivisto l'azione al VAR, ha deciso di assegnare il penalty alla. Gervasoni ha spiegato: "Da regolamento, rientra nella casistica perché il difensore ha la mano sopra la testa. L'arbitro ritiene il movimento non congruo, perché opta per la punibilità".