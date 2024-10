Oltre tremila firma per i parcheggi gratuiti al Santa Maria Nuova (Di lunedì 7 ottobre 2024) Più di 3mila firme per la mozione popolare sui parcheggi gratuiti all’ospedale Santa Maria Nuova. Questo sabato si è conclusa la raccolta firme, promossa da Coalizione Civica. "Una giornata intensa ma ricca di soddisfazioni, con dieci ore consecutive in Piazza Prampolini che hanno portato a raccogliere più di 300 firme – dice Karin Silvi –. Siamo molto contenti del grande coinvolgimento dei cittadini: in totale, abbiamo raggiunto 3.000 firme, di cui 1.800 solo nel comune di Reggio". Le firme saranno depositate oggi, poi si passerà alla discussione in consiglio comunale. "Invito tutti a partecipare all’evento di martedì (domani, ndr) alle 21 al Catomes Tot, dove parleremo della sanità pubblica, della mozione popolare e, ovviamente, della questione dei parcheggi all’ospedale" conclude Silvi. (Di lunedì 7 ottobre 2024) Più di 3mila firme per la mozione popolare suiall’ospedale. Questo sabato si è conclusa la raccolta firme, promossa da Coalizione Civica. "Una giornata intensa ma ricca di soddisfazioni, con dieci ore consecutive in Piazza Prampolini che hanno portato a raccogliere più di 300 firme – dice Karin Silvi –. Siamo molto contenti del grande coinvolgimento dei cittadini: in totale, abbiamo raggiunto 3.000 firme, di cui 1.800 solo nel comune di Reggio". Le firme saranno depositate oggi, poi si passerà alla discussione in consiglio comunale. "Invito tutti a partecipare all’evento di martedì (domani, ndr) alle 21 al Catomes Tot, dove parleremo della sanità pubblica, della mozione popolare e, ovviamente, della questione deiall’ospedale" conclude Silvi. (Ilrestodelcarlino.it)

Ilrestodelcarlino.it - Oltre tremila firma per i parcheggi gratuiti al Santa Maria Nuova

