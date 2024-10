«Non ci sarà mai nessuno come lui. So che sta ballando da qualche parte» ha scritto la popstar su Instagram (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lutto per Madonna: è morto Christopher Ciccone, fratello minore della popstar. Aveva 63 anni e si è spento venerdì a causa di un cancro. La notizia è stata riportata dal sito di gossip internazionale TMZ e poi confermata via social dalla cantante, che ha dedicato al fratello un ultimo, lungo e commovente, post di addio. Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Lutto per Madonna: è morto Christopher Ciccone, fratello minore della. Aveva 63 anni e si è spento venerdì a causa di un cancro. La notizia è stata riportata dal sito di gossip internazionale TMZ e poi confermata via social dalla cantante, che ha dedicato al fratello un ultimo, lungo e commovente, post di addio.

