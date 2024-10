Musk paga milioni di multa in Brasile per X, ma sbaglia conto corrente (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – X, la piattaforma social di Elon Musk precedentemente nota come Twitter, ha versato milioni di dollari in multe in Brasile per risolvere la controversia con il giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes, che aveva bloccato l'accesso al social network nel paese sudamericano a causa di problemi legati alla disinformazione. Tuttavia, come annunciato Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – X, la piattaforma social di Elonprecedentemente nota come Twitter, ha versatodi dollari in multe inper risolvere la controversia con il giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes, che aveva bloccato l'accesso al social network nel paese sudamericano a causa di problemi legati alla disinformazione. Tuttavia, come annunciato

