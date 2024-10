Moussambani in fuga dal coccodrillo

(Di lunedì 7 ottobre 2024) La storia che vi racconto oggi, contrariamente a tutte quelle degli scorsi mesi, ho avuto l’enorme privilegio di averla vista con i miei, increduli, occhi. Giochi Olimpici di Sydney 2000. È il mio primo grande avvenimento sportivo, sono inviato per Radio24. Furono le prime Olimpiadi nelle quali gli atleti italiani del nuoto riuscirono a inserirsi nella eterna sfida tra americani e australiani (ed altri, ovviamente) per la caccia alle medaglie. Era il 19 settembre e quella mattina, tra una gara di Fioravanti, Rosolino e compagnia, avevo deciso di non passare dal Media press centre, ma di andare direttamente all’Aquatic centre, lo stadio del nuoto. Un gioiello da 17mila posti tutti già riempiti fin dalle prime ore del mattino per le batterie dei 100 metri stile libero. Gli australiani hanno Michael Klim il detentore del record del mondo con 48”18. (Ilfoglio.it)