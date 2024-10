Mondiali Giovanili di Karate, Benetello: “Ci aspettiamo il meglio. Ci saranno 2 mila atleti in gara” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Venezia, 7 ottobre 2024 – A 24 ore dall’inizio dei Mondiali Giovanili di Karate a Jesolo, si è svolta nella mattina di oggi la conferenza stampa. L’evento ha preso vita a Palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio Regionale Veneto. La competizione storica, e per la prima volta in Italia, sarà ospitata dalla città di Jesolo, che ha già è stata panorama eccezionale della straordinaria Youth League di Karate dei record di iscritti. Il torneo iridato si svolgerà all’insegna dello sport e dei valori del Karate ma non solo. Porterà un grande messaggio di sostenibilità ambientale. Come riporta fijlkam.it ‘farà la sua comparsa il primo tatami al 20% plastic-free, la mobilità sarà totalmente elettrica, verrà sostenuto il progetto di riforestazione di Lio Piccolo, il merchandising Adidas sarà totalmente a impatto zero’. Tante le autorità presenti alla conferenza stampa. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Venezia, 7 ottobre 2024 – A 24 ore dall’inizio deidia Jesolo, si è svolta nella mattina di oggi la conferenza stampa. L’evento ha preso vita a Palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio Regionale Veneto. La competizione storica, e per la prima volta in Italia, sarà ospitata dalla città di Jesolo, che ha già è stata panorama eccezionale della straordinaria Youth League didei record di iscritti. Il torneo iridato si svolgerà all’insegna dello sport e dei valori delma non solo. Porterà un grande messaggio di sostenibilità ambientale. Come riporta fijlkam.it ‘farà la sua comparsa il primo tatami al 20% plastic-free, la mobilità sarà totalmente elettrica, verrà sostenuto il progetto di riforestazione di Lio Piccolo, il merchandising Adidas sarà totalmente a impatto zero’. Tante le autorità presenti alla conferenza stampa.

