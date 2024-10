Minacce alla fidanzata con una mannaia, poi aggredisce i carabinieri. Denunciato (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo quelli registrati nei giorni e nelle settimane scorse, ancora un episodio di violenza e Minacce nel Salento. Nel pomeriggio di ieri, a Collepasso, una giovane donna ha chiesto l’aiuto dei carabinieri in seguito a una lite violenta con il suo fidanzato. Quando i militari sono intervenuti, il giovane, un 19enne di Collepasso, ha reagito in modo aggressivo, insultandoli e scagliandosi contro di loro. Per questo motivo, quindi, è stato Denunciato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Le autorità stanno attualmente conducendo ulteriori verifiche per chiarire cosa sia accaduto realmente prima dell’arrivo dei carabinieri e durante il litigio. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo quelli registrati nei giorni e nelle settimane scorse, ancora un episodio di violenza enel Salento. Nel pomeriggio di ieri, a Collepasso, una giovane donna ha chiesto l’aiuto deiin seguito a una lite violenta con il suo fidanzato. Quando i militari sono intervenuti, il giovane, un 19enne di Collepasso, ha reagito in modo aggressivo, insultandoli e scagliandosi contro di loro. Per questo motivo, quindi, è statocon l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Le autorità stanno attualmente conducendo ulteriori verifiche per chiarire cosa sia accaduto realmente prima dell’arrivo deie durante il litigio.

