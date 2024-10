Ilgiorno.it - Milano ricorda l’attacco del 7 ottobre: un minuto di silenzio a Palazzo Marino e la serata in Sinagoga

(Di lunedì 7 ottobre 2024)– A un anno di distanza dalbrutale di Hamas in Israele, anchehato le 1.200 vittime e i 101 ostaggi ancora nascosti nella striscia di Gaza, nel frattempo rasa al suolo in molte zone dalle bombe di Tel Aviv che hanno già fatto 41.400 morti e quasi due milioni di sfollati. Insomma, un anno di sangue. In mattinata è andata in scena in piazza San Babila una manifestazione per la liberazione degli ostaggi come condizione per il cessate il fuoco. Qualche decina di persone si è radunata mostrando cartelloni e fotografie degli israeliani ancora nelle mani di Hamas. Poi è stata la volta di, con la commemorazione e undinell'aula consiliare.