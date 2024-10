Mercato S Severino sempre più furti notturni | si chiedono interventi concreti

Leggi tutta la notizia su Zon.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Nuova ondata dinel comune diSan, con l’ultimo episodio avvenuto in via Vanvitelli, nel Capoluogo. I recenti atti criminali si aggiungono a una serie diche nelle ultime settimane hanno colpito soprattutto le frazioni, dove i cittadini sono stati costretti a organizzare ronde notturne per proteggere le proprie abitazioni. Il consigliere Giovanni Romano Il consigliere comunale di opposizione, Giovanni Romano, come riportato da SalernoToday, ha lanciato un appello alle istituzioni, chiedendo maggiori controlli eda parte del Comune: “In una democrazia matura la sicurezza dei cittadini deve far capo alle istituzioni e alle Forze dell’Ordine che sono organizzate per contrastare il crimine. Non si può pretendere che i cittadini debbano ricorrere al “fai da te”, – ha dichiarato Romano – che oltretutto li espone a seri rischi.