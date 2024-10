Matteo Salvini, le sfide su migranti e Ue dal palco di Pontida: «Ho difeso i confini dell'Italia, sono colpevole» (Di lunedì 7 ottobre 2024) Pontida (BERGAMO) - ?Difendere i confini non è un reato?: lo striscione appeso sul palco di Pontida 2024 anticipa e riassume il contenuto politico del tradizionale raduno della Ilgazzettino.it - Matteo Salvini, le sfide su migranti e Ue dal palco di Pontida: «Ho difeso i confini dell'Italia, sono colpevole» Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)(BERGAMO) - ?Difendere inon è un reato?: lo striscione appeso suldi2024 anticipa e riassume il contenuto politico del tradizionale raduno

Pontida - Salvini infiamma il popolo leghista : «L’estremismo islamico è il cancro del mondo». Sul palco anche Orbán e Wilders - «Se qualcuno deve pagare qualcosa in più, paghino i banchieri e non gli operai», ha detto il segretario della Lega. Sempre ieri, Salvini ha bollato lo striscione come «l’opera di quattro scemi» e oggi è tornato a parlare del tema della cittadinanza. Quando sarai in tribunale sarai il nostro eroe. ... (Open.online)

Pontida - Salvini infiamma il popolo leghista : «L’estremismo islamico è il cancro del mondo». Sul palco anche Orbán e Wilders - Quando sarai in tribunale sarai il nostro eroe. Indietro non si torna», ha scandito Salvini in apertura del suo intervento. Anche lui, dal palco di Pontida, ha scelto di parlare di immigrazione: «Il patriottismo è una virtù e Salvini è un uomo virtuoso», che si è battuto «contro lo tsunami ... (Open.online)