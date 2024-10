**Mafia: estorsione e riciclaggio, quattro arresti e sequestrate nove aziende tra Italia e Brasile** (Di lunedì 7 ottobre 2024) Palermo, 7 ott. (Adnkronos) - Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale Palermo hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal Gip del locale Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 4 persone, di cui tre destinatari di custodia cautelare in carcere e uno degli arresti domiciliari. É stato altresì disposto il sequestro preventivo di 9 società operanti nei settori immobiliare e ristorativo, situate in Italia, Svizzera, Hong Kong e - per la maggior parte - in Brasile, nonché di somme di denaro per oltre 350.000 euro. Gli indagati sono indiziati, a vario titolo, dei reati di concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, riciclaggio e autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, aggravati dalla finalità di aver agevolato importanti famiglie mafiose. Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Palermo, 7 ott. (Adnkronos) - Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale Palermo hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal Gip del locale Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 4 persone, di cui tre destinatari di custodia cautelare in carcere e uno deglidomiciliari. É stato altresì disposto il sequestro preventivo di 9 società operanti nei settori immobiliare e ristorativo, situate in, Svizzera, Hong Kong e - per la maggior parte - in Brasile, nonché di somme di denaro per oltre 350.000 euro. Gli indagati sono indiziati, a vario titolo, dei reati di concorso esterno in associazione mafiosa,e auto, trasferimento fraudolento di valori, aggravati dalla finalità di aver agevolato importanti famiglie mafiose.

