L'ultima techno e poi l'orrore: un anno dal massacro di Hamas a Reim (Di lunedì 7 ottobre 2024) I battiti della musica techno e le lacrime dei familiari delle vittime, come Idan Shtivi, di cui si è saputo stamane, morto prigioniero come decine di altri ostaggi nella Striscia di Gaza: immagini in arrivo da Rèim, nel sud di Israele, che commemora l'anniversario delle uccisioni di circa 1.200 suoi cittadini. L'omaggio è stato reso ai margini del deserto del Negev, a soli sei chilometri dal confine con la regione palestinese. L'assalto di commando di Hamas e Jihad islamica, con alcuni combattenti giunti perfino in deltaplano, aveva colto di sorpresa i partecipanti al festival Supernova dopo una notte di musica. Più di 350 le vittime, in stragrande maggioranza giovani. Tante anche le persone rapite: a Rèim e in diversi kibbutz israeliani al confine con la Striscia più di 250, molti dei quali poi uccisi, appena cento forse prigionieri a Gaza ancora in vita.

L'ultima techno e poi l'orrore: un anno dal massacro di Hamas a Reim

