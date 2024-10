Letizia Girolami, chi è la psicoterapeuta romana trovata morta in un campo: i riti sciamanici e l'ipotesi femminicidio (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si chiama Letizia Girolami la donna scomparsa dalla sua casa di Foaiano della Chiana nel pomeriggio di sabato 5 ottobre e ritrovata morta nelle campagne dell'Aretino che cirondano (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si chiamala donna scomparsa dalla sua casa di Foaiano della Chiana nel pomeriggio di sabato 5 ottobre e rinelle campagne dell'Aretino che cirondano (Leggo.it)

Leggo.it - Letizia Girolami, chi è la psicoterapeuta romana trovata morta in un campo: i riti sciamanici e l'ipotesi femminicidio

