La Schlein minimizza le violenze dei pro-Pal | Il corteo è stato per lo più pacifico

Davanti alle violenze della manifestazione pro-Palestina di sabato scorso la segretaria dem ribalta la realtà: "Al netto dei feriti, perfortuna è stata per lo più pacifica"

Il silenzio della sinistra sulle violenze: per Schlein & co. è tutto normale - Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, ha dichiarato: «Molti dei partecipanti sono scesi in piazza con il chiaro intento di inscenare una guerriglia urbana, violare le ordinanze e creare disordini. I promotori di questa manifestazione sono fiancheggiatori di quelli ... (Leggi la notizia)