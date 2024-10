Velvetmag.it - La rosa della vendetta: anticipazioni sulle prossime puntate

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Lede Laci trasportano in un vortice di emozioni contrastanti. Gulcemal continua a essere il personaggio principale intorno al quale ruotano intrighi e drammi. Nelle, lo vedremo alle prese con rivelazioni scioccanti e decisioni che metteranno a rischio non solo la sua vita, ma anche quelle delle persone a lui più vicine. Uno degli eventi più attesi de Lavedetta è il ritorno di Gulcemal, che tutti credevano morto. Il suo ritorno, però, non sarà senza conseguenze: i protagonisti si troveranno a dover affrontare rivelazioni destabilizzanti e la sua presenza riporterà a galla vecchi rancori e nuovi pericoli. Ecco tutte ledei prossimi episodi che andranno in onda.