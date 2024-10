La marcia della pace a San Salvo, una festa di colori e canti (Di lunedì 7 ottobre 2024) Una festa di colori e canti questa mattina, 7 ottobre, ha attraversato San Salvo per la 20° marcia della pace. A partecipare come ogni anno le scuole statali e paritarie di San Salvo di ogni ordine e grado, le associazioni di volontariato, l’associazione nazionale carabinieri, la Croce Rossa Chietitoday.it - La marcia della pace a San Salvo, una festa di colori e canti Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Unadiquesta mattina, 7 ottobre, ha attraversato Sanper la 20°. A partecipare come ogni anno le scuole statali e paritarie di Sandi ogni ordine e grado, le associazioni di volontariato, l’associazione nazionale carabinieri, la Croce Rossa

Barca a vela si rovescia al largo di Montemarciano : tratti in salvo un adulto ed un 12enne - ANCONA – Nel pomeriggio di oggi, la Guardia Costiera di Ancona ha coordinato due simultanee operazioni di soccorso nei confronti di due imbarcazioni a vela, improvvisamente rovesciatesi, la prima al largo di Montemarciano con due persone a bordo (un adulto ed un bambino di 12 anni) e la seconda... (Anconatoday.it)

La Smart va a fuoco durante la marcia - ragazza in salvo - Una Smart alimentata a benzina è andata a fuoco durante la marcia; è successo intorno alle 15,15 sulla strada regionale 205 Amerina. Orvieto, 25 settembre 2024 – Paura per un’auto in fiamme sulla strada secolare a Orvieto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Orvieto ... (Lanazione.it)

A San Salvo il 7 ottobre la marcia e una rassegna musicale per la Pace - Canta la Pace, è questo il titolo della rassegna musicale organizzata dall’amministrazione comunale in occasione della Giornata della pace, della fraternità e del dialogo istituita dal Parlamento Italiano con legge n. 24 del 2005, che si terrà il 7 Ottobre in piazza San Vitale dalle ore 20.00... (Chietitoday.it)