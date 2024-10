La famiglia Addams: i fan emozionati per la foto reunion del cast anni '90 (Di lunedì 7 ottobre 2024) Christopher Lloyd, Anjelica Huston e il resto del cast principale immortalato in uno scatto dopo più di trent'anni. Alcuni dei membri principali del cast de La famiglia Addams, il film originale live action, si sono riuniti trentatré anni dopo l'uscita del primo lungometraggio del franchise nelle sale cinematografiche. La reunion si è concretizzata al Los Angeles Comic Con. La foto è stata condivisa anche online e i fan hanno potuto incontrare dal vivo i protagonisti della fortunata trasposizione cinematografica. La famiglia Addams è tornata in qualche modo al centro di un nuovo progetto grazie alla serie Mercoledì di Tim Burton. Ritorno in famiglia La reunion degli Addams ha incluso Anjelica Huston (Morticia Addams), Christopher Lloyd (Fester Addams), Christina Movieplayer.it - La famiglia Addams: i fan emozionati per la foto reunion del cast anni '90 Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Christopher Lloyd, Anjelica Huston e il resto delprincipale immortalato in uno scatto dopo più di trent'. Alcuni dei membri principali delde La, il film originale live action, si sono riuniti trentatrédopo l'uscita del primo lungometraggio del franchise nelle sale cinematografiche. Lasi è concretizzata al Los Angeles Comic Con. Laè stata condivisa anche online e i fan hanno potuto incontrare dal vivo i protagonisti della fortunata trasposizione cinematografica. Laè tornata in qualche modo al centro di un nuovo progetto grazie alla serie Mercoledì di Tim Burton. Ritorno inLadegliha incluso Anjelica Huston (Morticia), Christopher Lloyd (Fester), Christina

