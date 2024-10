LA CORRIDA NELL’ARENA DEL LUNEDÌ | AMADEUS CONTRO TUTTO E TUTTI UN AZZARDO?

Leggi tutta la notizia su Bubinoblog

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Latorna in tv dopo un’assenza di oltre quattro anni e lo fa conche, in accordo con Discovery, ha scelto ilsera, una delle più affollate serate. Lo storico talent show nato in radio con Corrado, che poi lo portò in televisione su Canale 5, riprende a scovare i dilettanti allo sbaraglio a partire da4 novembre. È Ladi Corrado, ho voluto portarla a quel periodo. Sto vedendo le esibizioni dei dilettanti allo sbaraglio. Ci sono professionisti che per 5 minuti danno sfogo al proprio divertimento, al proprio sogno. Va in ondasera, 4 novembre, con la prima puntata. Finiràsera, 23 dicembre. (a CTCF) Si era parlato del mercoledì sera ma forse la presenza del calcio ha fatto cambiare idea al tifosissimo dell’Inter. E così si è optato per la serata con la platea maggiore.